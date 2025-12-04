Emlak vergisinde üst sınır belirlendi: İki katını aşamayacak

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile 2026 yılında uygulanacak emlak vergisine üst sınır getirildi. Buna göre, gelecek yıl hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen vergi teklifi kapsamında emlak vergisine yeni bir düzenleme getirildi.

Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AK Parti ve CHP'nin ortak önergesiyle torba yasa teklifine eklenen düzenleme, emlak vergisine esas rayiç bedellerdeki artışı sınırlandırıyor. Yeni düzenleme kapsamında 2026'da kullanılacak arsa ve arazi birim değerleri belirlenirken 2025 yılı değerlerinin maksimum iki katına çıkılabilecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE HESAPLAMA



Yeni sistemde arsa ve bina rayiç bedelleri, Vergi Usul Kanunu'na göre takdir komisyonlarının her dört yılda bir belirlediği değerlerin, takip eden yıllarda yeniden değerleme oranı kadar artırılmasıyla tespit edilecek.

Mevcut uygulamada bu artış yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden yapılıyordu.

2027-2029 BU ŞEKİLDE HESAPLANACAK



Getirilen geçici maddeye göre 2026 sınırlandırması yalnızca bir yıl ile sınırlı kalmayacak.

2027, 2028 ve 2029 yılları için de bina ve arazi vergisi matrahları aynı hesaplama yöntemiyle belirlenecek.

DİĞER HARÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERDE DE GEÇERLİ OLACAK



Emlak vergisi hesaplamasında esas alınan arsa ve arazi birim değerleri; vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de referans olacak.

Böylece tüm mali uygulamalarda daha dengeli bir değerleme yapılması amaçlanıyor.

YASALAŞAN TEKLİFTEKİ DİĞER DÜZENLEMELER BAŞLIKLAR



Teklifle, konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sona erecek. Teklifle Mükelleflerin kazançlarının artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi alınması düzenleniyor.

Tapuda düşük beyana bir kat vergi cezası getirilecek. Araç satış ve devirlerinde binde 2 oranında noter harcı alınacak. Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri; ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, tıp/ağız ve diş sağlığı merkezleri); veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları; kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi olacak.

UEFA organizasyonlarında KDV istisnası getirilecek. Ayrıca yapılan değişiklikle UEFA organizasyonlarında gelir elde eden tüzel kişiler Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak. Çekler ile ilgili düzenleme yapılarak, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin süreli düzenlemenin geçerlilik süresi 31/12/2025'ten 31/12/2028'e uzatılacak.

1/1/2026 tarihi itibariyle damga süresi geçmiş su sayaçları için 31/12/2028 tarihine kadar muayenesinin yaptırılması veya geçerli muayenesi olan sayaçla değiştirilmesi şartıyla bu sayaçlara el konarak kamuya geçilmesine karar verilemeyecek ve idari para cezası verilemeyecek.

Kaynak: AA