Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranı ortaya çıktı.

Türkiye'deki milyonlarca memur ve memur emeklisi alacakları zamma odaklandı. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zamlar kesinleşecek ancak Kasım ayı enflasyon verisi de belirleyici oldu.

5 aylık enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,56 oldu. Enflasyon Aralık ayında eksi gelmediği sürece maaşlara yapılacak zam oranı garanti altına alınmış oldu. Enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu.

Toplu sözleşme zammı yüzde kaç?

Memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammını hak etti. Bu rakamlara ek olarak enflasyon farkı da verilecek. Zam oranında belirleyici olan 2025 yılı Temmuz toplu sözleşme zammı ise yüzde 5 olmuştu.

Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.

5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti.

Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylecek yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi