Konyalı genç avukat hayatını kaybetti

Konyalı avukat Deniz Dedeoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Geçen yıl kardeşini kaybettiği öğrenilen avukat Dedeoğlu, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi göörüyordu.
Aydın Barosu'na kayıtlı olan Deniz Dedeoğlu'nun vefatı, yalnızca ailesini değil kendisini yakından tanıyan ve seven tüm bölge halkını derinden üzdü.
Konya'da Toprağa Verilecek
Avukat Deniz Dedeoğlu'nun cenazesi, Cuma günü Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cihanbeyli Belediyesi Yeniceoba Mallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi