Birçok ülkeden Eurovision’a İsrail boykotu

Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU), Gazze’deki saldırılarına rağmen İsrail’in 2026 Eurovision’a katılımını onaylaması birçok ülkenin tepkisine yol açtı. Belçika, Slovenya, Hollanda, İspanya, İzlanda ve İrlanda vicdani gerekçelerle tepki göstererek yarışmadan çekildiğini duyurdu.

Dünyanın en popüler canlı müzik etkinliği olan Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda, İsrail'in katılımına dair oylama yapılması talebi Perşembe günü reddedildi.

EBU, üyelerin büyük çoğunluğunun ek bir oylamaya gerek görmediğini belirterek, 2026 yarışmasının planlandığı gibi ilerleyeceğini ve sadece oylama sistemini etkilemeye yönelik yeni kuralların getirileceğini açıkladı. Bu yeni kurallar, hükümetlerin veya üçüncü tarafların aşırı promosyon yaparak oyları etkilemesini engellemeyi amaçlıyordu.

Ancak İsrail'e eleştirel yaklaşan yayıncılar için bu düzenlemeler yetersiz görüldü ve boykot sinyalleri eyleme dönüştü:

İrlanda (RTÉ): Yayın kuruluşu, Gazze'deki "dehşet verici can kaybı ve insani kriz" devam ederken katılımın "vicdani olmayacağını" belirterek yarışmaya katılmayacağını ve yayınlamayacağını duyurdu.

İspanya (RTVE): RTVE, karar alma sürecini "yetersiz" bulduğunu ve bunun "güvensizlik" yarattığını açıkladı. İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun da kararı destekleyerek, "Gazze'deki soykırım karşısında İsrail'i aklayamazsınız. Kültür, barış ve adaletin yanında olmalı," dedi.

Hollanda (Avrotros): Yayıncı, mevcut koşullar altında katılımın temel değerleriyle bağdaşmadığı sonucuna vararak yarıştan çekildiğini bildirdi.

Slovenya (RTVSLO): Yaz aylarında boykot sinyali veren ilk ülke olan Slovenya, katılımın "barış, eşitlik ve saygı değerleriyle çatışacağını" belirtti.

Siyasi baskı iddiası



İspanyol yayıncı RTVE, Cenevre'deki zirvede İsrail'in katılımı hakkında gizli oylama yapılması yönündeki resmi taleplerinin EBU tarafından reddedilmesinin, festivalin organizasyonu etrafındaki siyasi baskıyı doğruladığını iddia etti.

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin katılım kararını memnuniyetle karşıladı ve İsrail'in "dünyanın her sahnesinde temsil edilmeyi hak ettiğini" söyledi.

Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda gibi İskandinav yayıncılar ise, EBU'nun oylama sistemindeki "kritik eksiklikleri giderme" kararını desteklediklerini ve yarışmayı desteklemeye devam edeceklerini belirterek boykota katılmadılar.

Tarihinin 70. etkinliği olacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması, bir önceki yılın galibi Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

Rusya, 2022'deki Ukrayna işgali sonrası yarışmadan men edilmişti. Katil İsrail ise katılımına yönelik tartışmalara rağmen son iki yıldır yarışıyor.

Kaynak: AA