GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
49,45
STERLİN
56,81
GRAM
5.841,19
ÇEYREK
9.606,24
YARIM ALTIN
19.117,03
CUMHURİYET ALTINI
38.113,14
DÜNYA Haberleri

Birçok ülkeden Eurovision’a İsrail boykotu

Birçok ülkeden Eurovision’a İsrail boykotu
Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU), Gazze’deki saldırılarına rağmen İsrail’in 2026 Eurovision’a katılımını onaylaması birçok ülkenin tepkisine yol açtı. Belçika, Slovenya, Hollanda, İspanya, İzlanda ve İrlanda vicdani gerekçelerle tepki göstererek yarışmadan çekildiğini duyurdu.

Dünyanın en popüler canlı müzik etkinliği olan Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nda, İsrail'in katılımına dair oylama yapılması talebi Perşembe günü reddedildi.

EBU, üyelerin büyük çoğunluğunun ek bir oylamaya gerek görmediğini belirterek, 2026 yarışmasının planlandığı gibi ilerleyeceğini ve sadece oylama sistemini etkilemeye yönelik yeni kuralların getirileceğini açıkladı. Bu yeni kurallar, hükümetlerin veya üçüncü tarafların aşırı promosyon yaparak oyları etkilemesini engellemeyi amaçlıyordu.

Ancak İsrail'e eleştirel yaklaşan yayıncılar için bu düzenlemeler yetersiz görüldü ve boykot sinyalleri eyleme dönüştü:

İrlanda (RTÉ): Yayın kuruluşu, Gazze'deki "dehşet verici can kaybı ve insani kriz" devam ederken katılımın "vicdani olmayacağını" belirterek yarışmaya katılmayacağını ve yayınlamayacağını duyurdu.

İspanya (RTVE): RTVE, karar alma sürecini "yetersiz" bulduğunu ve bunun "güvensizlik" yarattığını açıkladı. İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun da kararı destekleyerek, "Gazze'deki soykırım karşısında İsrail'i aklayamazsınız. Kültür, barış ve adaletin yanında olmalı," dedi.

Hollanda (Avrotros): Yayıncı, mevcut koşullar altında katılımın temel değerleriyle bağdaşmadığı sonucuna vararak yarıştan çekildiğini bildirdi.

Slovenya (RTVSLO): Yaz aylarında boykot sinyali veren ilk ülke olan Slovenya, katılımın "barış, eşitlik ve saygı değerleriyle çatışacağını" belirtti.

Siyasi baskı iddiası

İspanyol yayıncı RTVE, Cenevre'deki zirvede İsrail'in katılımı hakkında gizli oylama yapılması yönündeki resmi taleplerinin EBU tarafından reddedilmesinin, festivalin organizasyonu etrafındaki siyasi baskıyı doğruladığını iddia etti.

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin katılım kararını memnuniyetle karşıladı ve İsrail'in "dünyanın her sahnesinde temsil edilmeyi hak ettiğini" söyledi.

Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda gibi İskandinav yayıncılar ise, EBU'nun oylama sistemindeki "kritik eksiklikleri giderme" kararını desteklediklerini ve yarışmayı desteklemeye devam edeceklerini belirterek boykota katılmadılar.

Tarihinin 70. etkinliği olacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması, bir önceki yılın galibi Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

Rusya, 2022'deki Ukrayna işgali sonrası yarışmadan men edilmişti. Katil İsrail ise katılımına yönelik tartışmalara rağmen son iki yıldır yarışıyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER