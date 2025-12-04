GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi

Yıkım sırasında kopan beton parçaları yandaki eve zarar verdi
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, yanındaki eve çarparak hasara yol açtı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7077 Sokak'ta kontrolsüz şekilde yürütülen 5 katlı apartmanın yıkımı sırasında düşen beton bloklar, yanındaki eve çarptı.

Çarpma nedeniyle evin oturma odasına ait dış cephe ve pencerede hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, evdeki vatandaşlar panik yaşadı.

Güvenlik şeridi çekilen alandaki sokak, geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yıkımın, yapının kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle başlatıldığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

