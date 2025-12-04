Rusya’da önce WhatsApp sonra Snapchat’e erişim engeli getirildi
- Güncelleme Tarihi:
Rusya’da Snapchat uygulamasına, üzerinden suç işlendiği gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, ekimden bu yana Snapchat'te yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Uygulama üzerinden suç işlendiği öne sürülen açıklamada, "Snapchat, ülkede terör faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu gerekçeden dolayı uygulamaya erişim engeli getirildiği kaydedildi.
Roskomnadzor, aynı gerekçeden ötürü bugün FaceTime uygulamasına da erişim engeli getirirken, ülkede daha önce de Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına da erişim engellenmişti
