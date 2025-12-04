Konya Alanya Arası Kaç KM? Konya Alanya Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Konya ile Antalya'nın turizm merkezi Alanya arasında yıl boyunca yoğun bir trafik yaşanıyor. Tatil planı yapanlar, iş seyahati düzenleyenler veya bölgesel ziyaret gerçekleştirecek olanlar, "Konya Alanya arası kaç km ve yolculuk kaç saat sürer?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte arabayla ve otobüsle güncel ulaşım süreleri…
Konya Alanya Arası Kaç KM?
Konya ile Alanya arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 240 – 250 kilometre arasında değişmektedir. Ulaşım genellikle Seydisehir – Akseki – Alanya güzergâhı üzerinden sağlanır.
Konya Alanya Arası Kaç Saat Sürer?
İki şehir arasındaki yolculuk ortalama 3 saat 45 dakika – 4 saat 15 dakika arasında tamamlanmaktadır. Yolun dağlık bölgelerden geçmesi, mevsimsel hava koşulları ve trafiğe göre süre değişebilir.
Konya Alanya Arası Arabayla Kaç Saat?
Arabayla seyahat edenlerin karşılaşabileceği ortalama süreler şöyledir:
-
Normal hızlarda: 3 saat 45 dakika – 4 saat
-
Yoğun trafik, yaz sezonu veya yağışlı havalarda: 4 saat 15 dakika – 4 saat 30 dakika
-
Hızlı ve akıcı bir sürüşte: 3 saat 30 dakikaya kadar düşebilir
Güzergâhın bir kısmı dağlık olduğu için dikkatli sürüş gerektirir.
Konya Alanya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?
Konya - Alanya otobüs seferlerinde süre firmaya göre değişiklik göstermekle birlikte:
-
4 saat 30 dakika – 5 saat 30 dakika arasında sürmektedir.
Bazı firmaların Akseki veya Manavgat yönünde yolcu alımı yapması süreyi uzatabilir.
