GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
49,45
STERLİN
56,81
GRAM
5.841,19
ÇEYREK
9.606,24
YARIM ALTIN
19.117,03
CUMHURİYET ALTINI
38.113,14
YAŞAM Haberleri

Konya Alanya Arası Kaç KM? Konya Alanya Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Konya Alanya Arası Kaç KM? Konya Alanya Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Konya ile Antalya'nın turizm merkezi Alanya arasında yıl boyunca yoğun bir trafik yaşanıyor. Tatil planı yapanlar, iş seyahati düzenleyenler veya bölgesel ziyaret gerçekleştirecek olanlar, "Konya Alanya arası kaç km ve yolculuk kaç saat sürer?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte arabayla ve otobüsle güncel ulaşım süreleri…

Konya Alanya Arası Kaç KM?

Konya ile Alanya arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 240 – 250 kilometre arasında değişmektedir. Ulaşım genellikle Seydisehir – Akseki – Alanya güzergâhı üzerinden sağlanır.

Konya Alanya Arası Kaç Saat Sürer?

İki şehir arasındaki yolculuk ortalama 3 saat 45 dakika – 4 saat 15 dakika arasında tamamlanmaktadır. Yolun dağlık bölgelerden geçmesi, mevsimsel hava koşulları ve trafiğe göre süre değişebilir.

Konya Alanya Arası Arabayla Kaç Saat?

Arabayla seyahat edenlerin karşılaşabileceği ortalama süreler şöyledir:

  • Normal hızlarda: 3 saat 45 dakika – 4 saat

  • Yoğun trafik, yaz sezonu veya yağışlı havalarda: 4 saat 15 dakika – 4 saat 30 dakika

  • Hızlı ve akıcı bir sürüşte: 3 saat 30 dakikaya kadar düşebilir

Güzergâhın bir kısmı dağlık olduğu için dikkatli sürüş gerektirir.

Konya Alanya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Konya - Alanya otobüs seferlerinde süre firmaya göre değişiklik göstermekle birlikte:

  • 4 saat 30 dakika – 5 saat 30 dakika arasında sürmektedir.

Bazı firmaların Akseki veya Manavgat yönünde yolcu alımı yapması süreyi uzatabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER