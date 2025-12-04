2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısı Ne Zaman? İşte Tüm Detaylar!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirleme süreci başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni döneme ilişkin ilk görüşmeleri yapmak üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Asgari Ücret İlk Toplantısı Tarihi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni ücreti belirlemek üzere yapacağı ilk toplantının tarihi ve saati resmen açıklandı:
Tarih: 12 Aralık Cuma
Saat: 14.00
Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Toplantıda işçi ve işveren kesimlerinin temsilcileri yer alacak.
Komisyon Yapısındaki Olası Değişiklik
Bu yılki görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri, komisyonun yapısında yapılması planlanan değişiklik taslağıdır:
Mevcut Yapı: 15 kişilik komisyonda işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci yer alıyor.
Olası Yeni Yapı: İşçi ve işveren tarafları yine beşer üye ile temsil edilirken, hükümet kanadının temsil sayısının bire düşürüldüğü bir model değerlendiriliyor.
2026 Net Asgari Ücret
Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon beklentileri, ekonomik dengeler ve işveren maliyetleri masaya yatırılacak. Kulislerde %20 ile %30 arasında değişen zam oranları tartışılıyor.
|Zam Oranı
|Hesaplanan Net Asgari Ücret
|Mevcut Net Ücret
|22.104,67 TL
|%20 Artış
|26.525,60 TL
|%25 Artış Üzeri
|27.000 TL'nin Üzeri
|%31 Artış (TCMB Beklentisi)
|28.956 TL
|%33 Artış (Yüksek Beklenti)
|29.398 TL
Mevcut Brüt Asgari Ücret:26.005,50
Mevcut İşveren Toplam Maliyeti: 30.621,48
Kaynak: Haber Merkezi