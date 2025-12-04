GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısı Ne Zaman? İşte Tüm Detaylar!

- Güncelleme Tarihi:

2026 Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısı Ne Zaman? İşte Tüm Detaylar!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirleme süreci başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni döneme ilişkin ilk görüşmeleri yapmak üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Asgari Ücret İlk Toplantısı Tarihi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni ücreti belirlemek üzere yapacağı ilk toplantının tarihi ve saati resmen açıklandı:

Tarih: 12 Aralık Cuma

Saat: 14.00

Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Toplantıda işçi ve işveren kesimlerinin temsilcileri yer alacak.

Komisyon Yapısındaki Olası Değişiklik

Bu yılki görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri, komisyonun yapısında yapılması planlanan değişiklik taslağıdır:

Mevcut Yapı: 15 kişilik komisyonda işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci yer alıyor.

Olası Yeni Yapı: İşçi ve işveren tarafları yine beşer üye ile temsil edilirken, hükümet kanadının temsil sayısının bire düşürüldüğü bir model değerlendiriliyor.

2026 Net Asgari Ücret

Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon beklentileri, ekonomik dengeler ve işveren maliyetleri masaya yatırılacak. Kulislerde %20 ile %30 arasında değişen zam oranları tartışılıyor.

Zam Oranı Hesaplanan Net Asgari Ücret
Mevcut Net Ücret 22.104,67 TL
%20 Artış 26.525,60 TL
%25 Artış Üzeri 27.000 TL'nin Üzeri
%31 Artış (TCMB Beklentisi) 28.956 TL
%33 Artış (Yüksek Beklenti) 29.398 TL

Mevcut Brüt Asgari Ücret:26.005,50

Mevcut İşveren Toplam Maliyeti: 30.621,48

