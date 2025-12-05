Konya Büyükşehir zabıtası vuslat törenleri öncesi denetimlerini artırdı
- Güncelleme Tarihi:
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla şehre gelecek misafirlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda etkinlikleri takip edebilmesi amacıyla dilencilere ve işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.
Ekipler, törenler sebebiyle Konya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu bir ortamda etkinlikleri takip edebilmesi amacıyla özellikle Mevlana Meydanı ve çevresinde dilencilere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
Dilencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için bölge kontrol altına alınırken, vatandaşlara da bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
İŞLETMELER DENETLENDİ
Konya Büyükşehir Zabıta ekipleri, denetimlerini yalnızca sokaklarla sınırlı tutmayarak Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Mevlana civarındaki lokanta, restoran ve çeşitli işletmelerde de etiket ve fahiş fiyat kontrolleri yaptı. İşletmelerde fiyat listelerinin görünür olup olmadığı ve ürünlerin etiketlerle uyumlu şekilde satışa sunulup sunulmadığı titizlikle incelendi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçi yoğunluğunun artacağı bu özel dönemde misafirlerin; güvenli, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde törenlere katılabilmesi için denetimlerini sürdürecek.
