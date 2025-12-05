Karapınar’daki yeni jandarma binası ve GES projesine Vali Akın’dan ziyaret

Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar ilçesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ziyaret programının ilk durağı, inşaatı süren Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası oldu. Vali Akın, projede gelinen aşama, planlanan çalışmalar ve tamamlanma sürecine ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.

KAYMAKAMLIKTA YATIRIM VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Vali Akın daha sonra Karapınar Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Şenol Öztürk ile ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını değerlendiren Akın, ilçe halkının huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDE KAPASİTE VE ÜRETİM İNCELEMESİ

Karapınar programının son bölümünde Vali Akın, "Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES)''nde incelemelerde bulundu. Yetkililer, yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en önemli yatırımlarından biri olan santralin kapasitesi, üretim miktarı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Akın'a ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal eşlik etti.

(Cumali Özer)