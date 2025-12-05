Futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği operasyon kapsamında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın da aralarında olduğu çok sayıda futbolcu ve kulüp yöneticisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, yasal bahis sitelerinden temin edilen bilgiler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım 2025 tarihli toplantısında ceza alan 101 futbolcuya ilişkin analizler neticesinde harekete geçildiği belirtildi.

Süper Lig futbolcuları ve kulüp başkanları listede

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, Galatasaray Spor Kulübü profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu toplam 27 futbolcunun, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit edildi.

Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde bahis oynadığı belirlendi.

Şike ve teşvik iddiaları

Savcılık açıklamasında, bazı müsabakalarda maç sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerin tespit edildiği vurgulandı. Buna göre; 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor müsabakasının sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle; Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenörün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, 24 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor müsabakasında maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Sancak, Çakar ve Küçük hakkında "şüpheli işlem" tespiti

Soruşturmanın finansal inceleme boyutunda ise banka hesap hareketlerinde şüpheli işlemler olduğu belirlenen Adana Demirspor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi şüpheli listesinde yer aldı.

İstanbul merkezli 17 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saat 07.15 itibarıyla operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 16 farklı ilde toplam 46 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan şüphelilerden 35'i yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirildi.

