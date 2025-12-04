Konyaspor Rize’ye hazır!

Konyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarında sona geldi. Yeşil-beyazlılar, 5 Aralık Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarında sona geldi. Hafta içi mesaisinde Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muşspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar, bu maçın ardından sıkışık bir takvimde Rize mesaisine start vermişti.
Rize taktiği son kez denendi
Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan Konyaspor, haftanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Anadolu Kartalı 4 Aralık Perşembe günü Rizespor maçında uygulayacağı taktiği son kez deneyerek eksiklerini gidermeye çalıştı.
Son antrenman 5 Aralık'ta
Konyaspor, Rizespor maçı öncesindeki son antrenmanına 5 Aralık Cuma günü çıkacak. Günü ter antrenmanıyla değerlendirecek yeşil-beyazlılar, hemen akabinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Kritik maç ne zaman?
Rizespor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. Kritik maç 6 Aralık Cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”