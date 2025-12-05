YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor? 5 Aralık erişim sorunu

5 Aralık 2025 itibarıyla bazı kullanıcılar YouTube'da video açılmama, yavaş yüklenme ve sürekli dönen ekran sorunları yaşıyor. Downdetector raporları kısmi bir erişim problemine işaret ediyor ancak YouTube tarafından resmi bir çökme açıklaması yapılmış değil.
YouTube neden açılmıyor?
Uygulamanın açılmaması çoğunlukla:
-
Anlık altyapı yoğunluğu
-
Operatör kaynaklı internet gecikmesi
-
DNS doğrulama sorunları
-
Cloudflare bağlantı hataları
-
Uygulama önbelleği bozulması
gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Bazı bölgelerde tamamen, bazı bölgelerde kısmi sorun devam ediyor.
YouTube akış yenilenmiyor mu?
Bugün birçok kullanıcı ana sayfanın boş gelmesi, önerilerin yüklenmemesi ve video listelerinin açılmaması şikâyetlerini bildiriyor. Bu durum bölgesel internet gecikmesi ve Google sunucu senkronizasyonundan kaynaklanabiliyor.
YouTube video açılmıyor, yüklenmiyor — nedeni ne?
En çok görülen sebepler:
-
İnternet hızının düşmesi
-
Google CDN bağlantısında gecikme
-
DNS çözümlenememesi
-
Mobil veride yoğunluk
-
Uygulamanın çökmesi
Sorun YouTube kaynaklıysa kullanıcı müdahalesi etkili olmayabilir.
YouTube Cloudflare hatası mı veriyor?
Kesin bilgi olmamakla birlikte bazı kullanıcılar video yüklenirken Cloudflare doğrulama ekranına takılma veya bağlantı zaman aşımı yaşadığını bildiriyor. Bu durum, genel internet yönlendirme sorunlarıyla ilişkili olabilir.
