Son Dakika
YAŞAM Haberleri

NBA Tarihinin Devleri: Gheorghe Mureşan ve Manute Bol’un Boyu Kaç Santimetredir? NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncuları?

NBA Tarihinin Devleri: Gheorghe Mureşan ve Manute Bol’un Boyu Kaç Santimetredir? NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncuları?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında izleyicilerin merakla araştırdığı, NBA tarihinin en uzun boylu oyuncularıyla ilgili soru ve cevabı aşağıdadır:

Sorulan Soru

NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncu ünvanını paylaşan Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un boyları kaç santimetredir?

A: 221 B: 231 C: 241 D: 251

Doğru Cevap

NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncu unvanını paylaşan Gheorghe Mureşan (Romanya) ve Manute Bol'un (Sudan) resmi boyları 231 santimetredir.

Doğru Seçenek: B

Kaynak: Haber Merkezi

