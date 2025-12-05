Yöntem eTwinning projesiyle geleceğin bireylerini şekillendiriyor
Özel Yaka Yöntem Anaokulu, uluslararası işbirliğini güçlendiren eTwinning platformu kapsamında yürüttüğü BUILDING BLOCKS FOR LIFE projesi ile çocuklarda, kültürel gelişim ve yaşam becerilerine odaklanan çalışmalar gerçekleştirmekte olup, geleceğin bireylerini bugünden şekillendiriyor.
Yöntem Eğitim Kurumları Yaka Yerleşkesi Müdürü Bahattin Demir eTwinning projesiyle çocuklarımızın düşünme, üretme, hayal kurma keşfetme, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirecek diyerek, "Kurucuları Türkiye ve Sırbistan olan, toplam 15 üyesi bulunan uluslararası eTwinning projesi BUILDING BLOCKS FOR LIFE, Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Polonya, Portekiz ve Türkiye ortaklığında yürütülmektedir. Konya Özel Yaka Yöntem Anaokulu öğretmenimiz Havva Nur Tataş'ın yürütmekte olduğu bu eTwinning projesi, geleceğin bireylerini bugünden şekillendiriyor. ‘Geleceğin tuğlaları bugünün çocuklarıdır' diyen öğretmenimiz Havva Nur Tataş'ın liderliğinde öğrencilerimiz; düşünme, üretme, hayal kurma keşfetme, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirecek etkinliklere katılıyor. Özel Yaka Yöntem Anaokulu olarak bu yolculukta her çocuğun bir fikri, her fikrin bir değeri var. Birlikte öğreniyoruz birlikte büyüyoruz. Özel Yaka Yöntem Anaokulu, uluslararası işbirliğini güçlendiren eTwinning platformu kapsamında yürüttüğü BUILDING BLOCKS FOR LIFE projesi ile kültürel gelişim ve yaşam becerilerine odaklanan çalışmalar gerçekleştirmektedir. Birlikte üretmenin, paylaşmanın ve öğrenmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
