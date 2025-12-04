Konya Aksaray Arası Kaç KM? Konya Aksaray Arası Kaç Saat? Arabayla Ve Otobüsle Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu Bölgesi'nin iki önemli şehri Konya ve Aksaray arasında yapılacak yolculuklar öncesinde mesafe ve süre bilgisi sıkça araştırılıyor. Hem günübirlik ziyaretlerde hem de şehirler arası seyahatlerde "Konya Aksaray arası kaç km ve yolculuk kaç saat sürer?” soruları merak konusu oluyor. İşte arabayla ve otobüsle güncel ulaşım bilgileri…

Konya Aksaray Arası Kaç KM?

Konya ile Aksaray arasındaki mesafe karayolunda ortalama 145 – 150 kilometre arasında değişmektedir. Yol genellikle Konya – Aksaray Yolu (D750) üzerinden sağlanır ve standart düz bir güzergâha sahiptir.

Konya Aksaray Arası Kaç Saat Sürer?

İki şehir arasındaki yolculuk süresi ortalama 1 saat 50 dakika – 2 saat 10 dakika arasında değişmektedir. Trafik yoğunluğu ve hava koşulları süreyi etkileyebilir.

Konya Aksaray Arası Arabayla Kaç Saat?

Arabayla yapılan seyahatlerde ortalama süreler şöyledir:

Normal hızda sürüş: 1 saat 50 dakika – 2 saat

Yoğun trafik veya yağışlı hava durumunda: 2 saat 10 dakika – 2 saat 20 dakika

Yolun akıcı olduğu saatlerde: Süre 1 saat 45 dakikaya kadar düşebilir

Genel olarak rota kesintisiz ve rahat bir sürüş imkânı sunar.

Konya Aksaray Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Otobüs yolculuk süreleri firmaya ve durak noktalarına göre değişiklik gösterebilir:

2 saat 15 dakika – 2 saat 45 dakika arasında sürmektedir.

Bazı otobüslerin şehir içi yolcu alımları veya kısa molalar vermesi süreyi uzatabilir.

