Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim nazarımızda tüm sporcularımız değerlidir ve önemlidir. Dereceye girsin ya da girmesin ülkemiz için yarışan, ter döken her bir sporcumuzla millet olarak iftihar ediyoruz.“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2025 yıllarında düzenlenen Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda tekvando, halter ve karate branşlarında başarı gösteren sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, sporcuları misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, sporcuların şahsında, farklı branşlarda mücadele eden tüm sporculara, spora gönül veren, sporu hayatına dahil eden herkese selamlarını iletti.

Tekvando, karate ve halter branşlarında derece alan gençlerle beraber olduklarını dile getiren Erdoğan, olimpiyat oyunlarının yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettikleri başarılar için sporcuları kutladı.

Sporcuların kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiğini anlatan Erdoğan, "Fiziksel dayanıklılığınızı güçlü bir psikolojiyle taçlandırıp son ana kadar hedefe kilitlenmiş bir şekilde mücadele ettiniz. Bu gurur tablosu için hepinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, başarılarınız inşallah daim olsun diyorum. Gelecekteki uluslararası organizasyonlarda daha nice zaferler elde edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Aynı şekilde kişiliğinizle, duruşunuzla, başarılarınızla gençlerimize örnek olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada şu hususu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bizim nazarımızda tüm sporcularımız değerlidir ve önemlidir. Dereceye girsin ya da girmesin ülkemiz için yarışan, ter döken her bir sporcumuzla millet olarak iftihar ediyoruz. Bununla birlikte kazandığımız madalya sayısının artmasını, ülke hanemize yeni kotalar eklenmesini, küresel ölçekte daha yüksek noktalara erişmeyi de önemli görüyoruz. Bunun için devlet olarak hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızla hem federasyonlarımızla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla sporcularımızı desteklemeyi, spora yatırım yapmayı sürdürüyoruz.

Diğer alanlarda olduğu gibi sporda da Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Çocuklarımıza ve genç sporcularımıza en gelişmiş imkanları sunabilmek adına hem finansman hem de altyapı noktasında tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah bu istikametteki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Elde ettikleri başarılar ve millete yaşattıkları gururlar için sporcuları kutlayan Erdoğan, onları büyüten anne ve babalarına, sportif başarılarda payı olan hocalarına tebrik ve şükranlarını iletti.

"Türkiye bir spor devrimi yaşamıştır"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Türkiye'nin son yıllarda sporda gerçekleştirdiği yatırımların meyvelerini almaya başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bak, "Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminden itibaren de hem İstanbul'da spora büyük yatırımlar yaptınız hem de Başbakanlığınız ve Cumhurbaşkanlığınız döneminde Türkiye bir spor devrimi yaşamıştır. Süreç içerisinde özellikle olimpik branşlara çok büyük destek verdiniz. Dünyanın en modern stadyumlarına, kapalı spor salonlarına, yüzme havuzlarına, atletizm pistlerine sahip bir Türkiye var." dedi.

Türk sporcularının başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini anlatan Bak, "Zatıalinizin spora yaptığı yatırımlar sonuçlarını alıyor. Arkadaşlarımız da bahsetti. İslam Oyunları'nda Türkiye 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz olmak üzere toplam 155 madalya ile birinci oldu. Bu noktada da Türk sporu bir devrim yaşıyor. İnşallah gelecekte de çok daha büyük başarıları kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Sporcuya verdiğiniz desteği biliyoruz. Minnettarız." ifadelerini kullandı.

Söz alan sporcular da spora verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu ve müsabakalarda başarı göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Erdoğan, sporcularla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de hazır bulundu.

Kaynak: AA