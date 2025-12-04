İspanya Arda Güler’i Konuşuyor: Xabi Alonso maçtan sonra Arda’ya ne dedi?
İspanya Arda Güler’i Konuşuyor: Xabi Alonso maçtan sonra Arda’ya ne dedi?
Real Madrid'de son haftalarda formsuzluğu tartışma konusu olan Arda Güler, Atletico Bilbao maçında yine gündemin merkezindeydi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, teknik direktör Xabi Alonso tarafından 69. dakikada oyuna dahil edildi.
Maç öncesinde Arda'nın bu karşılaşmada şans bulamayacağı yönündeki yorumlar İspanya basınında geniş yer bulmuş, ilk 11 listesinde adının yer almaması bu iddiaları güçlendirmişti. Ancak Alonso, ikinci yarıda genç oyuncuya yeniden forma vererek tüm bu söylentileri boşa çıkardı.
İspanyol basınından Defensa Central'da yer alan habere göre, Alonso karşılaşma sonrası Arda Güler'le özel bir görüşme yaptı. Alonso'nun Arda'ya, medyada çıkan haberlere kulak asmamasını, hoca olarak ona güvendiğini ve zaman zaman yedek kalmasının moralini bozmaması gerektiğini söylediği belirtildi.
Dünyanın umut vaadeden oyuncuları arasında gösterilen Arda Güler bu sezon 26 maçta görev aldı. Güler skora 4 gol, 9 asistle etki eti.
