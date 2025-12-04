Konyaspor’un kupadaki rakibi ne zaman belli olacak?

Konyaspor’un Türkiye Kupası’ndaki grubu ve rakipleri belli oluyor. Bu sezon organizasyona 3. Tur’dan dahil olan ve burada 12 Bingölspor’u 4-2, 4. Tur’da ise deplasmanda Muşspor’u 4-1 ile geçen Anadolu Kartalı, adını grup aşamasına yazdırmıştı. Peki, Türkiye Kupası’nda gruplar ne zaman belli olacak?
Konyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nda grup kura çekimlerinin 5 Aralık Cuma günü yapılacağını duyurdu.
Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak” ifadeleri kullanıldı.
