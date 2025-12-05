GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda ilk kez kullanılacak! %75'i tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

Konya Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda ilk kez kullanılacak! %75’i tamamlandı
Konya Büyükşehir Belediyesi, Marangozlar Köprülü Kavşağı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda artık sona yaklaştık. İnşaatın tamamlanma oranı yüzde 75 seviyesini aşmış durumda. Geçtiğimiz ay Ankara yolu güzergahını trafiğe açtık. Üst bölümde de arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Üst bölümde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak yapılan yol, trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Ayrıca şehrimizin iklim koşulları göz önünde bulundurularak yonca kollarında kar-buz engelleme sistemleri de yapıyoruz. Bu süreçte sabır gösteren tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Ankara Yolu ile Adana Çevreyolu kesişimindeki Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda yürüttüğü yenileme çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde en yoğun trafik akslarından biri olan Marangozlar Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi.

Marangozlar Kavşağı'nın hem şehir içi ulaşım hem de Ankara ve Adana çevreyolları bağlantısı açısından kritik bir noktada olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Mevcut yapı bölgenin trafik yükünü taşımakta zamanın gerisinde kalıyordu. Öncelikle burayı yıkarak yerine kesintisiz ve akıcı bir trafik düzeni oluşturmayı hedefledik. Köprülü kavşakta artık sona yaklaştık. Şu anda tamamlanma oranımız yüzde 75 seviyesini aşmış durumda. Geçtiğimiz ay Ankara yolu güzergahını trafiğe açarak sürücülerimizin rahat nefes almasını sağlamıştık. Üst bölümde de arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

KAR VE BUZ ENGELLEME SİSTEMİ DE OLACAK

İnşaatın hızlı bitmesi noktasında Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yönetimi uyguladıklarını da anımsatan Başkan Altay, "Çelik parçalar fabrikada bükülmüş olarak geldi ve burada birleştirip basınç kuvvetiyle çalışır bir sistem oluşturduk. Üst bölümde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak yapılan yol, trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Ayrıca şehrimizin iklim koşulları göz önünde bulundurularak yonca kollarında kar-buz engelleme sistemleri de yapıyoruz. Vatandaşlarımızın zaman kaybının önüne geçmek, trafik güvenliğini artırmak ve sürüş konforunu yükseltmek için modern, dayanıklı ve uzun yıllar hizmet verecek projeler hayata geçiriyoruz. Marangozlar Köprülü Kavşağı da bu anlayışımızın somut bir örneği. Bu süreçte sabır gösteren tüm Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

