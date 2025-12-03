Konyaspor’da yönetim değişti!

Tümosan Konyaspor Kulübü, yönetim kurulunda yaşanan istifaların ardından kamuoyuna duyuru yaparak yeni görevlendirmeleri açıkladı.
Yönetim Kurulu üyelerinden Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek'in istifa etmesiyle boşalan yerlere Süleyman Oğuz ve Ali Onur Kahraman getirildi.
Yönetimde Yeni Görev Dağılımı
Kulüp tarafından yapılan açıklamada:
2. Başkanlık görevini Ali Kaya üstlendi, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Vekilliği görevini Süleyman Oğuz yürütecek ve Konyastore Ürün Geliştirme'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ise Ali Onur Kahraman getirildi.
