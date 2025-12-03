GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor'da yönetim değişti!

Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’da yönetim değişti!
Tümosan Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu’nda, iki üyenin istifası üzerine boşalan koltuklara yeni atamalar ve mevcut görevlerde değişiklikler yapıldı. İşte detaylar...

Tümosan Konyaspor Kulübü, yönetim kurulunda yaşanan istifaların ardından kamuoyuna duyuru yaparak yeni görevlendirmeleri açıkladı.

Yönetim Kurulu üyelerinden Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek'in istifa etmesiyle boşalan yerlere Süleyman Oğuz ve Ali Onur Kahraman getirildi.

Yönetimde Yeni Görev Dağılımı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada:

2. Başkanlık görevini Ali Kaya üstlendi, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Vekilliği görevini Süleyman Oğuz yürütecek ve Konyastore Ürün Geliştirme'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ise Ali Onur Kahraman getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

