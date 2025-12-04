THY EuroLeague Dev Randevusu: Olympiakos - Fenerbahçe Beko Maçı Hangi Kanalda?
- Güncelleme Tarihi:
Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu THY EuroLeague’de, temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zorlu deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos’a konuk oluyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve detayları sporseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.
İşte bu kritik EuroLeague mücadelesinin canlı yayın detayları:
Olympiakos - Fenerbahçe Beko Maçı Yayın Bilgileri
Bu heyecan dolu karşılaşma, Türkiye'de EuroLeague yayın haklarına sahip olan platform ve kanallar üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek.
Organizasyon: THY EuroLeague
Karşılaşma: Olympiakos – Fenerbahçe Beko
Tarih: 4 Aralık 2025 Perşembe (Bugün)
Başlama Saati: 22.15
Maçın Yeri: Pire, Yunanistan / Barış ve Dostluk Salonu (Peace and Friendship Stadium)
Canlı Yayın: S Sport
Dijital Yayın: S Sport Plus
S Sport ve S Sport Plus Erişim Detayları
Maçı canlı izlemek isteyenlerin S Sport veya S Sport Plus platformlarında aktif bir üyeliğe sahip olması gerekmektedir.
S Sport Kanalı: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallardan şifreli şekilde izlenebilir.
S Sport Plus: İnternet üzerinden abonelik sistemiyle maçı takip etme imkanı sunar.
