Düğün gecesi yangın dehşeti! Konya bağlantılı olayda şüphelinin cezası belli oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde düğün gecesinde ev ve depoları kundaklayarak 10 milyon liraya yakın zarar veren şüpheli komşuyu mahkeme 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. İşte Konya bağlantılı olayda detaylar..

Olay, 27 Ağustos 2025'te Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi Töre Sokak'ta yaşanmıştı. 3 çocukları olan ve çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden çifti, oğulları Salih ile gelinleri Şerife'nin düğünü için yaylaya gitti. Düğünün başladığı saatlerde ailenin 2 katlı müstakil evinin deposunda yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi sardı. 10 itfaiye ekibinin birçok noktadan alevlere müdahale etmesiyle saatler süren müdahale ile kontrol altına alındı. Aile düğünü yarım bırakıp dönerken, olayın kundaklama olduğunu ortaya çıktı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmada belirlenip yakalanan şüpheli A.İ. suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Olayla ilgili karar duruşması bugün Erdemli Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şüpheli A.İ. tutuklu bulunduğu Konya'nın Ereğli ilçesindeki cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Müşteki ve taraf avukatlarının bulunduğu duruşmada sanık A.İ., " Benim para durumum yok, bu nedenle zararı karşılayamam, yaptığımdan dolayı pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Şikayetinin devam ettiğini belirten Ahmet Özden ise" Herhangi bir zararım giderilmedi, bizim psikolojimiz bozuldu. Çevredeki komşular duymuşlar kulaktan kulağa bana geldi kendisi 'ceza evinden çıktığımda kalan malını mülkünü de yakacağım' diyormuş, sonrasında buna ilişkin şikayette bulanacağım. Bir teneke tiner dökerek korkutmak maksadıyla küçük bir yangın çıkarmak istediği kabul edilemez bir durumdur, üst hadden cezalandırılmasını talep ederim" diye konuştu.

Müvekkillerinin çok ağır zarar gördüğünü ve bu zararın hiçbir şekilde giderilmediği belirten müşteki avukatı İbrahim Taş'tan ise," Sanığın meydana gelen zarar ve tehlike göz önünde bulundurularak üst hadden cezalandırılmasını, aynı zamanda söz konusu suçun genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması suçunu da oluşturacağı kanaati ile değerlendirme yapılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra savcı esasa ilişkin mütalaasını vererek sanığın 2 katlı müştekilere ait müstakil ikameti tiner ile yakarak zarar verdiğinin sabit olduğu anlaşıldığını belirterek Türk Ceza Kanunu 151/1, 152/2.a maddeleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

Mütalaa sonrasında mahkemede sanık hakkında verdiği kararı açıkladı. Kararda sanık A. İ.'nin katılanlara karşı işlediği sabit olan mala zarar verme suçundan dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

