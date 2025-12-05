GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor kazanamıyor Rizespor kaybetmiyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konyaspor kazanamıyor Rizespor kaybetmiyor

Konyaspor ile Rizespor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde ilginç bir istatistik yaşandı. Konyaspor evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçında 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, Rizespor ise deplasmanda oynadığı son 4 Süper Lig maçından 1 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Konyaspor'un kazanamaması, Rizespor'un ise kaybetmemesi dikkatlerden kaçmadı. 

Umut'un kafası Rize'yi üzüyor
Konyasporlu Umut Nayir, Rizespor'a karşı farklı bir hobi yaşıyor. Süper Lig kariyerinde kafa golleriyle öne çıkan başarılı oyuncunun; bu alanda ağlarını en çok sarstığı ekiplerden birisi de Rizespor oldu. Rize ağlarını kafasıyla 3 kez sarsan Umut Nayir, bu alanda Karadeniz ekibine kâbus oldu. 

Çağdaş Atan dönüm noktasında
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kendi kariyerinde dönüm noktasında. Süper Lig'de çıktığı son 7 maçı kazanamayan Atan, teknik adamlık kariyerinde üst üste 8 karşılaşmayı kazanamadığı bir süreç yaşamamıştı. Başakşehir'deki son 4 maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Çağdaş Atan, Konyaspor'daki ilk 3 maçında ise 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. 

(Ali Asım Erdem)

