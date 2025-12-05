Konyaspor ile Rizespor 33.randevuda! Rekabette rakamlar nasıl?

Konyaspor ile Rizespor, tatlı bir rekabette kendilerini buldu. İki takım Süper Lig nezdinde birçok kez karşı karşıya gelirken; bahse konu müsabakalar adeta nefesleri kesti. Peki; iki takım arasında daha önce oynanan maçlarda nasıl sonuçlar alındı?

33. randevu

Konyaspor ile Rizespor, Süper Lig nezdinde daha önce 32 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 10'u Anadolu Kartalı'nın, 8'i ise Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Arda kalan 14 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor, Rize ağlarına 41 top bırakırken, filelerinde ise 39 top gördü.

Konya'da 17. müsabaka

Konyaspor, Süper Lig nezdinde Rizespor'u 16 kez ağırladı. Bu karşılaşmalardan 10'unu Konyaspor, 2'sini ise Rizespor kazandı. Arda kalan 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Anadolu Kartalı bahse konu süreçte 26 kez ağları sarsarken filelerinden de 14 top çıkarttı. (Hasan Yıldırım)