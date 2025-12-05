Konyaspor’un rakibi Rizespor! İşte muhtemel 11’ler

Konyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında Rizespor’u ağırlayacak. 6 Aralık Cumartesi günü Konya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Mücadeleyi Denizli bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek.

Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasına Rizespor'u ağırlayacak. Haftaya 15 puanla 11. sırada giren yeşil-beyazlılar, 14 puanla bir alt basamağında yani 12. sırada bulunan rakibine karşı puan mücadelesi verecek. 6 Aralık Cumartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Kritik maçı Ümit Öztürk yönetecek

Konyaspor ile Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayı Denizli bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Temel ve Suat Güz üstlenecek. Yusuf Adnan Kendirciler ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Konyaspor'da ciddi eksikler var

Zorlu mücadele öncesinde eksik oyuncular dikkat çekti. Konyaspor'da stoper Riechedly Bazoer, orta saha Marko Jevtovic ile Ufuk Akyol'un yanı sıra; kart cezalısı olan Jackson Muleka bu maçta görev alamayacak. Hak mahrumiyeti cezası olan stoper Adil Demirbağ ve kanat Alassane Ndao ise yine forma giyemeyecek diğer oyuncular olacak. Konuk Rizespor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Rizespor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş, (1), savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna (23), Muzaffer Utku Eriş (37), Uğurcan Yazğılı (5) ve Guilherme Sitya (12), tekli ön liberoda Jinho Jo (21), 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı (7), Melih İbrahimoğlu (77), Enis Bardhi (10) ve Kaan Akyazı (70), forvette ise Umut Nayir'in (22) forma giymesi bekleniyor.

Rizespor'un muhtemel 11'i

Çiçeği burnunda teknik direktörü Recep Uçar ile ilk sınavını Konyaspor'a karşı verecek Rizespor'un; 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor. Karadeniz ekibinin kalesinde Yahia Fofana (75), savunma 4'lüsünde Taha Şahin (37), Attila Mocsi (4), Modibo Sagnan (27) ve Casper Hojer (5), 2'li ön liberoda Taylan Antalyalı (14) ve Giannis Papanikolaou (6), 3'lü orta alanda Jesuran Rak-Sakyi (19), Vaclav Jurecka (15) ve Emrecan Bulut (99), tekli forvet hattında ise Ali Sowe'un (9) forma giymesi bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)