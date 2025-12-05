Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! Aralarında Konyasporlu isimlerde var

Bahis soruşturmasından dolayu gözaltına alınan isimlerin tamamı açıklandı.12 ay futboldan men cezası alan Konyasporlu Alassane Ndao da gözaltına alınan isimler arasında! Senegalli oyuncunun kendi maçına bahis oynadığından dolayı gözaltına alındığı iddia edildi.
Ndao, 12 aylık cezasının ardından bahsi en yakın arkadaşının oynadığını, kendisinin haberdar olmadığını belirtmişti. Konyaspor Kulübü, Alassane Ndao ile hukuki prosedürün tamamlanmasının ardından yollarını ayıracak.
1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)
2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivasspor)
4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)
6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)
8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)
10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)
11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)
12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)
13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Karagümrük)
16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)
18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)
19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)
21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)
22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)
23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)
24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe)
25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)
27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adana Demirspor)
28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)
32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)
40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı
41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili
42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi
43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi
45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem
46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi
(Hasan Yıldırım)