Konyaspor ile Rizespor karşılaşmasında hakem karnesi nasıl?

Konyaspor ile Rizespor arasında oynanacak karşılaşmanın Denizli bölgesi hakemi Ümit Öztürk, daha önce her iki takımın da maçlarını yönetti. Peki, takımlar Öztürk'ün yönettiği maçlarda nasıl sonuçları aldı? İşte detaylar…

Konyaspor, 21. randevuda

Konyaspor, Ümit Öztürk nezaretinde 21. maçına çıkacak. Yeşil-beyazlılar Öztürk nezaretinde daha önce çıktığı 20 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Anadolu Kartalı Ümit Öztürk'ün elinden 50 kez sarı 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Rizespor 20. maçında

Konyaspor'un rakibi olan Rizespor, Ümit Öztürk ile 21. maçına çıkacak. Yeşil-mavililer Öztürk nezaretinde çıktığı 19 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi Ümit Öztürk'ün elinden 46 kez sarı, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

(Ali Asım Erdem)