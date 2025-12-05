GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki şeker imalathanesinde yangın paniği!

Güncelleme Tarihi:

Konya’daki şeker imalathanesinde yangın paniği!
Konya’nın Karatay ilçesinde şeker imalathanesinin kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10470. Sokak'ta çıktı.

Edinilen bilgiye göre, şeker imalathanesinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, imalathanede maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yorumlar
  • M
    Mehmet
    4 saat önce

    Haber başlığına Konya yerine “Konya’da” yazsaydınız keşke.

