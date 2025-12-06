GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

(CANLI İZLE) Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

(CANLI İZLE) Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'de bu akşam (6 Aralık Cumartesi) oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir maçının yayın bilgilerini merak ediyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın detayları:

Türkiye Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakları, beIN Media Group bünyesindeki platforma aittir ve maçlar şifreli olarak izlenebilmektedir.

Detay Bilgi
Maç Fenerbahçe - Başakşehir
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Tarih 6 Aralık 2025 Cumartesi (Bu Akşam)
Saat (TSİ) 19.00 (Genellikle Cumartesi akşam maçları bu saatte başlar.)
Yayın Kanalı beIN Sports 1
Erişim beIN Sports üyeliği gereklidir.

Canlı Maç Yayın Platformları Hakkında Bilgi

Büyük futbol liglerini ve turnuvaları izlemek için Türkiye'de genellikle şu platformlara abonelik gerekmektedir:

beIN Sports: Türkiye Süper Lig (Fenerbahçe - Başakşehir dahil), UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve bazı uluslararası liglerin ana yayıncısıdır. Bu kanaldaki maçları izlemek için beIN Sports üyeliği gereklidir.

S Sport: Premier Lig (İngiltere), La Liga (İspanya) gibi büyük liglerin yayın haklarına sahiptir.

Spor Smart: Belirli lig ve turnuva yayınlarını yapmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

