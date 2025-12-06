(CANLI İZLE) Fenerbahçe - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'de bu akşam (6 Aralık Cumartesi) oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir maçının yayın bilgilerini merak ediyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın detayları:
Türkiye Süper Lig karşılaşmalarının yayın hakları, beIN Media Group bünyesindeki platforma aittir ve maçlar şifreli olarak izlenebilmektedir.
|Detay
|Bilgi
|Maç
|Fenerbahçe - Başakşehir
|Organizasyon
|Trendyol Süper Lig
|Tarih
|6 Aralık 2025 Cumartesi (Bu Akşam)
|Saat (TSİ)
|19.00 (Genellikle Cumartesi akşam maçları bu saatte başlar.)
|Yayın Kanalı
|beIN Sports 1
|Erişim
|beIN Sports üyeliği gereklidir.
Canlı Maç Yayın Platformları Hakkında Bilgi
Büyük futbol liglerini ve turnuvaları izlemek için Türkiye'de genellikle şu platformlara abonelik gerekmektedir:
beIN Sports: Türkiye Süper Lig (Fenerbahçe - Başakşehir dahil), UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve bazı uluslararası liglerin ana yayıncısıdır. Bu kanaldaki maçları izlemek için beIN Sports üyeliği gereklidir.
S Sport: Premier Lig (İngiltere), La Liga (İspanya) gibi büyük liglerin yayın haklarına sahiptir.
Spor Smart: Belirli lig ve turnuva yayınlarını yapmaktadır.
