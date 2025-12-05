Konyaspor Alassane Ndao hakkında kararını açıkladı!

Tümosan Konyaspor, futbolcu Alassane Ndao hakkında kamuoyuna açıklama yaptı.



PFDK kararı ve Tahkim Kurulu süreci



Kulübün yaptığı açıklamada, futbolcu Alassane Ndao'ya 13 Kasım 2025 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararıyla bahis oynadığı gerekçesi ile 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.



Oyuncunun itirazı üzerine yapılan inceleme sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 28 Kasım 2025 tarihli kararıyla söz konusu ceza onanarak kesinleştirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması



Tahkim Kurulu kararı uyarınca ceza, Anayasa ve TFF Talimatları çerçevesinde kesin ve bağlayıcı hale geldi. Ayrıca, futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildi.



Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi feshedildi



Kulübün açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, 2025/2026 Sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulu'nun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır."



Hukuki süreç devam ediyor



Konyaspor, oyuncunun savunmasını aldıktan sonra sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı. Kulüp, hukuki sürecin devam ettiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

