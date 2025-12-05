GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Belediye önünde kendini yaktı

Belediye önünde kendini yaktı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, 5 çocuk babası bir kişi, belediyenin önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Olayda ağır yaralanan Mercimek’in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi belediye hizmet binası önünde meydana geldi. Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh M., cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti.

Gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen Nuh M., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü.

Vücudunda yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

