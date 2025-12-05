Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası tepki!

Süper Lig'in 15'inci Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u konuk ettiği karşılaşma 2-2 berabere devam ederken 90+2'nci dakikada Osimhen'in golüyle 3-2 sona erdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek Galatasaray puanını 36'ya yükseltti.

Bu sonucun ardından karşılaşmanın tartışmaları pozisyonlarıyla ilgili Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan acil toplantı talep etti.

Saran'ın bu talebinin ardından Fenerbahçe Kulübü de sosyal medya hesaplarından maçın son dakikalarındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama geldi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Açıklamada şu ifadeler yer verildi: Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez. Hakemlerin ve VAR'ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir. Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur. Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi