Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk rakibi belli oldu

TÜMOSAN Konyaspor'un Türkiye Kupası'ndaki grup aşamasındaki rakipleri, 5 Aralık'ta (bugün) yapılan kura çekimiyle belli oldu. Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor'u 4-2, Muşspor'u ise deplasmanda 4-1 mağlup ederek grup etabına yükselen yeşil-beyazlılar, gözünü artık zorlu grup maçlarına çevirdi.

Kura Çekimi TFF Tesislerinde Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi, yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak ekranlara taşındı. Konyaspor'un yer aldığı B3 grubunun şekillenmesi, camiada büyük bir heyecan oluşturdu. Yeni formatla oynanacak grup aşamasında Anadolu Kartalı, 1. ve 3. maçlarını Konya'da, 2. ve 4. maçlarını ise deplasmanda oynayacak.

Konyaspor'un İlk Rakibi Eyüpspor

B Grubu'nda mücadele edecek yeşil-beyazlıların ilk rakibi Antalyaspor, dördüncü rakibi ise Eyüpspor oldu.

Yeşil-beyazlıların fikstürü ise şöyle;

1. HAFTA: Konyaspor - Antalyaspor

2. HAFTA: Bodrumspor - Konyaspor

3. HAFTA: Konyaspor - Aliağa A.Ş.

4. HAFTA: Eyüpspor - Konyaspor

İlk hafta maçları 23, 24 ya da 25 Aralık tarihlerinden birisinde oynanacak.

(Meltem Aslan)