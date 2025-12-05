GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Çocuklara yönelik zararlı içerikler mahkeme kararı olmadan kaldırılabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi çalışmaları kapsamında hazırladığı raporda, yasa dışı, zararlı ya da ağır şiddet içeren içeriğin mahkeme kararı ya da idari kurum kararına gerek olmadan, platformun kendi denetimi sonrasında içeriğin en hızlı biçimde kaldırmasını istiyor.

Bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumlarla, çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için yasal düzenleme hazırlıklarını sürdürüyor.

"Yasaklama" yerine "Güvenliğin" ön plana çıktığı düzenlemeyle, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturulması, çocukların kişisel verilerinin daha etkin korunması ve dijital platformların sorumluluğunun artırılması planlanıyor.

Çocukların dijital ortamdaki risklerden korunması için dünyada pek çok ülke tarafından hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda, Avustralya'da 16 yaşın altında çocukların sosyal medyaya erişimi yasaklandı. Benzer yasağın İngiltere'de de gelmesi tartışılıyor. Ayrıca Fransa'da 15, İtalya'da 14, Danimarka'da ve Belçika'da ise 13 yaşından küçük çocuklar ebeveyn izni olmadan hesap açamıyor.

Türkiye de bu alanda özgü bir model geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl başlatılan altyapı çalışmalarıyla, küresel örneklerin yanı sıra İngiltere ve Avustralya'daki düzenlemeler incelendi.

İçeriği en hızlı biçimde kaldırmaları bekleniyor

Bakanlığın hazırladığı raporda, dijital platformlara 15 yaşından küçük çocuklara kesin hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesi öneriliyor.

Buna ek olarak platformların, yaş tahmini ve doğrulama sistemlerini etkin biçimde kullanma yükümlülüğü altında olmaları isteniyor.

Platformlara yasa dışı, zararlı ya da şiddet içeren içerikleri barındırabilme kapasiteleri konusunda "risk analizi" yapma yükümlülüğünü yerine getirmesi beklenen raporda, riskleri nasıl yönettiklerine dair raporları belli aralıklarla kamuoyuyla paylaşmaları yer alıyor.

Yine aynı kapsamdaki içeriklerin ortaya çıkmasından sonra mahkeme kararı ya da idari kurum kararına gerek olmadan, platformun kendi öz denetimi sonrasında içeriği en hızlı biçimde kaldırması bekleniyor.

Raporda, platformlara sistemik gözetim modelinin parçası olarak, ebeveyn denetim araçlarını çeşitli, ulaşılabilir ve anlaşılabilir biçimde sunmaları tavsiye ediliyor.

Çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda yasal bir düzenleme yapılması istenen raporda, Türkiye'de oyun pazarının büyümesi ve oyun firmalarının ciddi bir karşılık görmesi sonucu bu alanda da düzenlenme yapılması önerisi getiriliyor.

Kaynak: AA


