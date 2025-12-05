GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
beIN Sports Canlı Yayın ve Galatasaray Maçı İzleme Bilgileri (5 Aralık 2025) beIN Sports CANLI izle!

Güncelleme Tarihi:

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Samsunspor Süper Lig maçını ve diğer beIN Sports yayınlarını canlı takip etmek isteyenler için resmi izleme bilgileri aşağıdadır.

Önemli Not

beIN Sports yayınları, Türkiye Süper Lig maçları da dahil olmak üzere, ücretli ve şifreli olarak yayımlanmaktadır.

Galatasaray Maçı ve Canlı Yayın (5 Aralık)

Maç: Galatasaray - Samsunspor (Süper Lig)

Saat: 20.00 (Bu akşam)

Canlı Yayın Kanalı: beIN Sports 1 HD

beIN Sports Canlı Yayın Nereden İzlenir?

beIN Sports'un canlı yayınlarını kesintisiz ve yasal olarak izleyebileceğiniz iki ana yöntem bulunmaktadır:

Televizyon Üzerinden:

Digitürk Uydu Alıcısı: Aboneliğinizin bulunduğu Digiturk paketi üzerinden beIN Sports kanallarını (beIN Sports 1, 2, 3 vb.) izleyebilirsiniz.

Dijital Platformlar Üzerinden (Telefon ve Bilgisayar):

TOD TV: beIN Sports'un resmi dijital yayın platformu olan TOD TV (eski adıyla beIN Connect) uygulaması veya internet sitesi üzerinden aktif aboneliğinizle canlı yayınlara ulaşabilir, maçları donmadan izleyebilirsiniz.

beIN Sports 1 HD Frekans Bilgileri

beIN Sports 1 HD kanalını uydu alıcınızdan takip etmek isterseniz, kullanabileceğiniz frekans bilgileri şunlardır:

