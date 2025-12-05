GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
BM Genel Kurulu UNRWA’nın görev süresini 3 yıl daha uzattı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görev süresini 3 yıl daha uzattı.

BM Genel Kurulunda UNRWA'nın görev süresine ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada, 151 ülke UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl daha uzatılması için "evet" oyu kullanırken, ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 10 ülke "hayır" oyu verdi, 14 ülke de "çekimser" kaldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Kurulunun UNRWA'nın görev süresini 3 yıllığına uzatma yönündeki ezici çoğunluğunu takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Lazzarini, bu oylama sonucunun, dünya genelindeki insanların Filistinli mültecilerle olan geniş dayanışmasını yansıttığını belirtti.

Bunun, uluslararası toplumun, Filistinli mültecilerin yıllardır süren sıkıntılarına adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar ihtiyaçlarını destekleme sorumluluğunun da bir göstergesi olduğuna işaret eden Lazzarini, "Bu oylamanın, görev süresinin yerine getirilmesini sağlamak için gerçek bir bağlılığa ve uygun kaynaklara dönüştürülmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

