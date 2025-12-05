GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,49
EURO
49,45
STERLİN
56,77
GRAM
5.816,96
ÇEYREK
9.566,43
YARIM ALTIN
19.037,64
CUMHURİYET ALTINI
37.954,85
DÜNYA Haberleri

Şam’da “Suriye Devrimi Askeri Fuarı’’ açıldı

- Güncelleme Tarihi:

Şam’da “Suriye Devrimi Askeri Fuarı’’ açıldı
Suriye’nin başkenti Şam’da “Suriye Devrimi Askeri Fuarı“ açıldı. Fuarın açılışına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.

Fuarın açılışına Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, diğer bakanlar ve ordunun üst düzey komutanları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Rus ve ABD ordusundan komutanlar katıldı.

Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nda ve devrim yıllarında kullanılan silahlar, Şam'daki uluslararası fuar alanında sergilendi.

Fuarda tahkimat, şahin, keskin nişancı tüfekleri, kırmızı bantlılar, zırhlı araçlar, roketler ve taktik mayınlar gibi yerel imkanlarla üretilmiş silahlar için özel bölümler oluşturuldu.

Operasyonda belirleyici rol oynayan çok katmanlı insansız hava araçları "Şahin" sistemi altında geliştirilen Hudhud, Barut, Şamil, Şihab, Ensar, Şam ve Hamim gibi özel silahlar da sergilendi.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, yaptığı açılış konuşmasında, fuarın yalnızca kullanılan silahların sergilendiği bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda yeni Suriye Ordusu'nun doğuşuna canlı tanıklık ettiğini söyledi.

Ebu Kasra," Bugün, aradan bir yıl geçtikten sonra, tüm Suriyelilerin gurur duyacağı, onurlarını koruyacak, evlatlarını muhafaza edecek, şehitlerin kanından ilham alarak, yaralılar ve tutukluların fedakarlıklarına sadık kalarak bir ordu inşa etme yönündeki stratejik planı tamamlama arzusuyla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, operasyonlara ve silahların üretim süreçlerine dair görselleri içeren bir video grafik sunumu yapıldı.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, fuara katılan komutanlar ve yetkililerle beraber fuarın farklı bölümlerini gezerek tanıtım yaptı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER