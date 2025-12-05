GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme Tarihi:

Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'te Anadolu Meydanı'nda yapılacak etkinlik dolayısıyla saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Buna göre, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin Fuat Börekçi Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bazı metro istasyonlarının giriş-çıkışları kapatılacak

Öte yandan EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Valiliğinin kararı doğrultusunda, yarın gerçekleştirilecek miting nedeniyle Keçiören Metrosu AKM İstasyonu'nun tüm giriş-çıkışları ile asansörü, Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonunun tüm giriş-çıkışlarının, saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar yolcu kullanımına kapatılacağı belirtildi.

Vatandaşların toplu taşıma planlamalarını yaparken bu durumu dikkate almaları ve mümkün olduğunca alternatif istasyonları kullanmalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

