A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu..

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.

Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli oldu.

2 MİLYON BİLET SATILDI

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı. Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

42 ÜLKE GARANTİLEDİ

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

Kupaya katılmayı garantileyip kura çekiminde yer alacak ülkeler şu şekilde:
Kanada, Meksika, ABD, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Curaçao, Haiti, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre

MİLLİLER, PLAY-OFF OYNAYACAK

Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

4. TORBADA YER ALDIK

Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak. Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD, 1. torbada yer alırken kalan 39 ülke, ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildi.

FIFA sıralamasına göre yarı finallerde iki ayrı yol belirlenirken ilk sıradaki takım (İspanya) ve ikinci sıradaki takım (Arjantin) ile üçüncü (Fransa) ve dördüncü (İngiltere) takımların finalden önce karşılaşmaması sağlandı.

Hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takım dahil edilmedi.

Bu durum, 16 takımla temsil edilen UEFA hariç tüm konfederasyonlar için geçerli oldu.

Her grupta en az bir, en fazla iki UEFA takımı bulundu.

GRUPLAR

A: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika / Danimarka - K. Makedonya, Çekya - İrlanda

B: Kanada, İsviçre, Katar / İtalya - K. İrlanda, Galler - Bosna H.

C: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D: ABD, Avustralya, Paraguay / Türkiye - Romanya, Slovakya - Kosova

E: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F: Hollanda, Japonya, Tunus

G: Belçika, İran, Mısır

H: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I: Fransa, Senegal, Norveç

J: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan

L: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

