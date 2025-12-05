GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya'da yağış sonrası büyük operasyon! 32 personel ve 14 araç sahada

Konya’da yağış sonrası büyük operasyon! 32 personel ve 14 araç sahada

Konya'da etkili olan yağış sonrasında Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri hızlı müdahale başlattı.

114 ihbara müdahale edildi

Konya AKOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde genelinde etkili olan yağışta ekiplerimiz 32 personel ve 14 araç ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar gelen 114 ihbarada müdahale edilmiştir" dedi.



Geniş kapsamlı çalışma

AKOM ekipleri, yağışın neden olduğu su baskınları ve yol kapanmalarına karşı 7/24 görev başında. Özellikle alt geçitlerde ve düşük kotlu bölgelerde biriken sular, süratle tahliye ediliyor.

Paylaşılan görüntülerde, AKOM ekiplerinin çeşitli noktalarda yol süpürme araçları, su tankerleri ve diğer iş makineleriyle müdahale ettiği görülüyor.
 

Kaynak: Haber Merkezi

