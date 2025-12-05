GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,49
EURO
49,47
STERLİN
56,85
GRAM
5.840,19
ÇEYREK
9.604,60
YARIM ALTIN
19.113,75
CUMHURİYET ALTINI
38.106,60
KONYA Haberleri

Kılca: Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun

- Güncelleme Tarihi:

Kılca: Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki talep ve beklentileri yerinde dinledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları programı çerçevesinde bu hafta Gaziosmanpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Kılca, Karbel Erkam Camii'nde kılınan Cuma Namazı'nın ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Hasan Kılca, bölgeye dair istek ve önerileri dinleyerek belediyenin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Programa AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Karatay Belediye Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

KILCA: KARATAYLILARIN HİZMETİNDEYİZ

Karataylıların memnuniyeti için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerinin kendilerine önemli geri dönüşler sunduğunu belirtti.

Başkan Hasan Kılca şunları kaydetti; "Hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz Cuma Buluşmaları programlarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini dinliyor; hayır dualarını alıyoruz. Bu buluşmalar, aramızdaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin.”

Hasan Kılca Cuma namazının ardından Karbel Erkam Kur'an Kursunu da ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER