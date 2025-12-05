Kılca: Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki talep ve beklentileri yerinde dinledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları programı çerçevesinde bu hafta Gaziosmanpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Kılca, Karbel Erkam Camii'nde kılınan Cuma Namazı'nın ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Hasan Kılca, bölgeye dair istek ve önerileri dinleyerek belediyenin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Programa AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Karatay Belediye Meclis Üyeleri de katılım sağladı.

KILCA: KARATAYLILARIN HİZMETİNDEYİZ

Karataylıların memnuniyeti için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Başkan Kılca, mahalle ziyaretlerinin kendilerine önemli geri dönüşler sunduğunu belirtti.

Başkan Hasan Kılca şunları kaydetti; "Hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz Cuma Buluşmaları programlarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini dinliyor; hayır dualarını alıyoruz. Bu buluşmalar, aramızdaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin.”

Hasan Kılca Cuma namazının ardından Karbel Erkam Kur'an Kursunu da ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu