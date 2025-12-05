Konya’da spor salonu soyunma odasına tarım ilacı döken 2 kişi tutuklandı

Olay, Ereğli ilçesinde bulunan bir spor salonunda önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, durumundan şüphelenilen bir şahıs, spor salonunun soyunma odasına geçerek yanında getirdiği tarım ilacını dökmeye başladı. Durumu fark eden salon yetkilileri hemen polise ihbarda bulunarak şahıs hakkında şikayetçi oldu.
Başka Bir Salon Yetkilisi Olduğu İddia Edildi
Polis ekipleri, olayla ilgili yaptıkları incelemeler sonucunda tarım ilacını döktüğü belirtilen B. G. ile ona yardım ettiği ve yönlendirdiği iddia edilen Ö. K. isimli şahısları yakaladı.
Soruşturmada ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti: Tutuklanan şahıslardan Ö. K.'nın, ilçede bulunan başka bir spor salonunun yetkililerinden olduğu bilgisi verildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B. G. ve Ö. K., mahkemece tutuklanarak Ereğli cezaevine gönderildi. Yetkililer, dökülen tarım ilacına hemen müdahale edildiği için olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.
