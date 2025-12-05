GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da spor salonu soyunma odasına tarım ilacı döken 2 kişi tutuklandı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da spor salonu soyunma odasına tarım ilacı döken 2 kişi tutuklandı

Olay, Ereğli ilçesinde bulunan bir spor salonunda önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, durumundan şüphelenilen bir şahıs, spor salonunun soyunma odasına geçerek yanında getirdiği tarım ilacını dökmeye başladı. Durumu fark eden salon yetkilileri hemen polise ihbarda bulunarak şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Başka Bir Salon Yetkilisi Olduğu İddia Edildi

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptıkları incelemeler sonucunda tarım ilacını döktüğü belirtilen B. G. ile ona yardım ettiği ve yönlendirdiği iddia edilen Ö. K. isimli şahısları yakaladı.
Soruşturmada ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti: Tutuklanan şahıslardan Ö. K.'nın, ilçede bulunan başka bir spor salonunun yetkililerinden olduğu bilgisi verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B. G. ve Ö. K., mahkemece tutuklanarak Ereğli cezaevine gönderildi. Yetkililer, dökülen tarım ilacına hemen müdahale edildiği için olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.

 

Kaynak: Haber Merkezi

