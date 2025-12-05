Kızılcık Şerbeti 117. Bölüm Fragmanı Yayınladı mı? Kızılcık Şerbeti 116.Bölüm Var Mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 116. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Diziyi canlı takip etmek isteyenler, yayın bilgilerini ve yeni bölüme dair ipuçlarını araştırıyor.

Kızılcık Şerbeti Canlı Yayın ve Saati



Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, her zaman olduğu gibi bu akşam yayıncı kanalında ekrana gelecek:

Kanal: Show TV

Yayın Günü: Cuma

Yayın Saati: 20.00

Diziyi Show TV'nin resmi internet sitesi veya canlı yayın platformları üzerinden kesintisiz izleyebilirsiniz.

Son Bölümde (115. Bölüm) Neler Yaşandı?



Dizinin son bölümünde (115. bölüm), aileler arası ilişkilerde tansiyon yükselmiş ve yeni krizlerin temelleri atılmıştı:

Abdullah ve Salkım evlenmiş, Salkım eve yeni bir soluk getirmiştir. Emir ve Çimen'in gayet yolunda giden ilişkileri, Ünallar'ın evinde rastlaşmalarıyla sarsıntıya uğrar ve annelerin tanışması pek hoş geçmez. Ömer'in oğluyla ilgili işleri asistanı üzerinden yürütmesi Kıvılcım'ı rahatsız etmiş, Kıvılcım sonunda harekete geçmiştir. Fatih ve Başak tanışır. Şirket toplantısında Tuncay ve Abdullah gerilim yaşar. Sonrasında evlerine yapılan polis baskını Tuncay'ı çıldırtır; Başak'ın bulduğu çözüm ise herkesi dönülmez bir yola sokar.

116. Bölümde Yaşanacaklar (Yeni Bölüm Heyecanı)



Bu akşam yayınlanacak olan 116. bölümde, Ünal ve Keskin ailelerini bir araya getiren yeni olaylar ve sert yüzleşmeler yaşanacak:

Fatih'in bu evliliği Kıvılcım'a açıklaması, Kıvılcım'ın içindeki ateşi harlayacaktır. Kıvılcım ve Ömer'in yüz yüze gelmesi, sert bir yüzleşmeye neden olur. Ömer'in "Benim en kötü zamanım sendin" sözleri, duygusal anlara sebep olur. Çimen ve Emir'in Salkım tarafından uygunsuz bir durumda yakalanması, iki aileyi karşı karşıya getiren yeni bir krizin fitilini ateşler. Asude'nin, Nursema'ya oğlu konusunda sert uyarıları tansiyonu yükseltirken, Nilay'ın Nursema'dan şüphelenip telefonunu karıştırdığı anlar dikkat çeker.

Kızılcık Şerbeti 117. Bölüm Fragmanı



Dizinin 117. bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Genellikle fragmanlar, mevcut bölüm yayınlandıktan hemen sonra veya hafta sonu kanallar tarafından paylaşılmaktadır.



Yeni fragman çıktığında bu gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Oyuncu Kadrosu



Dizinin ana kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ömer Ünal: Barış Kılıç

Kıvılcım Arslan: Evrim Alasya

Doğa Korkmaz: Sıla Türkoğlu

Fatih Ünal: Doğukan Güngör

Abdullah Ünal: Ahmet Mümtaz Taylan

Alev Arslan: Müjde Uzman

Kaynak: Haber Merkezi