YAŞAM Haberleri

Cuma Akşamı (5 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

Cuma Akşamı (5 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

5 Aralık Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

Cuma Akşamı Dizileri (5 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
TRT 1 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
Kanal D Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
Show TV Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
NOW TV Ben Leman (Yeni Bölüm)
ATV (Dizi Yok)
Star TV

(Dizi Yok)

"Taşacak Bu Deniz" ve "Kızılcık Şerbeti" Bu Akşam Var mı?

Evet, her iki popüler dizi de bu akşam yayınlanacaktır:

Taşacak Bu Deniz TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacaktır.

Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacaktır.

TRT 1 Yayın Akışı (5 Aralık 2025)

Saat Program
13:15 Seksenler
14:30 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

Kaynak: Haber Merkezi

