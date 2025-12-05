Cuma Akşamı (5 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

5 Aralık Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
Cuma Akşamı Dizileri (5 Aralık)
|Kanal
|Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
|TRT 1
|Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
|Kanal D
|Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
|Show TV
|Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
|NOW TV
|Ben Leman (Yeni Bölüm)
|ATV
|(Dizi Yok)
|Star TV
|
(Dizi Yok)
"Taşacak Bu Deniz" ve "Kızılcık Şerbeti" Bu Akşam Var mı?
Evet, her iki popüler dizi de bu akşam yayınlanacaktır:
Taşacak Bu Deniz TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacaktır.
Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacaktır.
TRT 1 Yayın Akışı (5 Aralık 2025)
|Saat
|Program
|13:15
|Seksenler
|14:30
|Kasaba Doktoru
|17:45
|Lingo Türkiye
|19:00
|Ana Haber
|20:00
|Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
Kaynak: Haber Merkezi