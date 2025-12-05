Cuma Akşamı (5 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

5 Aralık Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

Cuma Akşamı Dizileri (5 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) Kanal D Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) Show TV Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm) NOW TV Ben Leman (Yeni Bölüm) ATV (Dizi Yok) Star TV (Dizi Yok)

"Taşacak Bu Deniz" ve "Kızılcık Şerbeti" Bu Akşam Var mı?



Evet, her iki popüler dizi de bu akşam yayınlanacaktır:

Taşacak Bu Deniz TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacaktır.

Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacaktır.

TRT 1 Yayın Akışı (5 Aralık 2025)

Saat Program 13:15 Seksenler 14:30 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

Kaynak: Haber Merkezi