DOSD Meram’ın özel çocukları 3 Aralık’ı dolu dolu yaşadı

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ın özel çocukları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde etkinlikten etkinliğe koştular. İlk olarak aileleriyle birlikte kahvaltıda buluşan özel çocuklar, daha sonra etkinlikler, yarışmalar ve konserlerle unutulmaz bir gün yaşadılar. Çocuklar, NEÜ tarafından düzenlenen ‘Erişilebilir Bir Dünya İçin El Ele’ etkinliğinde okudukları İstiklal Marşı ile de ayakta alkışlandı.

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın özel çocukları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü dolu dolu yaşadı. İlk olarak Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü Arif Topal, Meram Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatih Kiriktir ve Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Mümin Vural ile kahvaltıda buluşan özel çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

ÖZEL ÇOCUKLAR, ETKİNLİKLER, YARIŞMALAR VE KONSERLERLE DOLU BİR GÜN YAŞADILAR

DOSD Meram'ın özel çocuklarının ikinci adresi ise Selçuklu Kongre Merkezi oldu. Burada diğer arkadaşları ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programına katılan çocuklar, etkinlikler ve yarışmalarla eğlenceli bir gece yaşadılar. Meram Belediyesi öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Down Sendromlu bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın özel öğrencilerinin bir sonraki durağı ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen "Erişilebilir Bir Dünya İçin El Ele” etkinliği oldu. Çocuklar ve gençler burada da unutulmaz bir akşam yaşadılar.

DOSD MERAM'IN ÖZEL ÖĞRENCİLERİ VE ARKADAŞLARI AYAKTA ALKIŞLANDI

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu'nu dolduran aileler, öğrenciler ve davetliler hem farkındalık mesajlarında hem de duygu dolu anlarla buluştu. Etkinlik, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı'nın coşkulu konseriyle başladı. Ardından sahneye çıkan özel çocuklar, söyledikleri şarkılar, türküler ve okudukları şiirlerle salondaki herkesi hem duygulandırdı hem gururlandırdı. NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Topluluğu'nun da konser verdiği etkinlikte DOSD Meram'da eğitim alan özel öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı ise dakikalarca ayakta alkışlandı.

"ENGELLİLERİN SORUMLULUĞU TÜM TOPLUMUN ÜZERİNDEDİR”

Programda konuşan NEÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sarı, Dünya Engelliler Günü'nün Türkiye'de de dünyayla eş zamanlı olarak kutlandığını belirterek, "Özel eğitim alanında güçlü bir üniversiteyiz. Her yıl bu anlamlı gün vesilesiyle farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Katkı veren tüm kurum ve bireylere teşekkür ederim.” dedi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kerim Sarıçelik ise bir toplumun, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için ortak sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayarak "Bu mesele yalnızca birkaç kurumun değil, tüm toplumun omuzlarında taşıdığı ortak bir görevdir.” diye konuştu.

Programın sonunda sahne alan özel çocuklara ve gençlere katılım ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu