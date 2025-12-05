GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

2026 FIFA Dünya Kupası Kura Çekimi Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup eşleşmelerini belirleyecek olan kura çekimi için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımızın play-off etabını geçmesi halinde muhtemel rakipleri bu organizasyonda netleşecek.

İşte kura çekiminin tarihi, saati ve yayın bilgileri:

Kura Çekimi Yayın Bilgileri

Turnuvanın grup kuraları, futbolseverlerin canlı ve ücretsiz olarak takip edebileceği platformlardan yayımlanacak:

Tarih: Yarın (6 Aralık 2025 Cumartesi)

Saat : 20.00

Yer: Washington, ABD

Canlı Yayın : TRT Spor

Uluslararası Yayın: FIFA.com

A Milli Takımımızın yer aldığı play-off etabının (Avrupa Play-Off C) sonuçlanması durumunda, kura çekiminde Türkiye'nin gruptaki rakipleri belirlenmiş olacak.

Torba Dağılımları (Özet)

Torba Dikkate Değer Takımlar Türkiye'nin Play-Off Durumu
Birinci Torba ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Fransa, İngiltere -
İkinci Torba Hırvatistan, Fas, Japonya, Uruguay, İsviçre -
Üçüncü Torba Norveç, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Katar -
Dördüncü Torba Gana, Yeni Zelanda; Avrupa Play-Off C (Türkiye–Romanya / Slovakya–Kosova) A Milli Takım vize alması durumunda bu torbada yer alacak.

