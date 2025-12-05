2026 FIFA Dünya Kupası Kura Çekimi Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup eşleşmelerini belirleyecek olan kura çekimi için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımızın play-off etabını geçmesi halinde muhtemel rakipleri bu organizasyonda netleşecek.
İşte kura çekiminin tarihi, saati ve yayın bilgileri:
Kura Çekimi Yayın Bilgileri
Turnuvanın grup kuraları, futbolseverlerin canlı ve ücretsiz olarak takip edebileceği platformlardan yayımlanacak:
Tarih: Yarın (6 Aralık 2025 Cumartesi)
Saat : 20.00
Yer: Washington, ABD
Canlı Yayın : TRT Spor
Uluslararası Yayın: FIFA.com
A Milli Takımımızın yer aldığı play-off etabının (Avrupa Play-Off C) sonuçlanması durumunda, kura çekiminde Türkiye'nin gruptaki rakipleri belirlenmiş olacak.
Torba Dağılımları (Özet)
|Torba
|Dikkate Değer Takımlar
|Türkiye'nin Play-Off Durumu
|Birinci Torba
|ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Fransa, İngiltere
|-
|İkinci Torba
|Hırvatistan, Fas, Japonya, Uruguay, İsviçre
|-
|Üçüncü Torba
|Norveç, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Katar
|-
|Dördüncü Torba
|Gana, Yeni Zelanda; Avrupa Play-Off C (Türkiye–Romanya / Slovakya–Kosova)
|A Milli Takım vize alması durumunda bu torbada yer alacak.
