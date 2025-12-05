GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Galatasaray - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? (Canlı İzle)

- Güncelleme Tarihi:

Galatasaray - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? (Canlı İzle)
Futbolseverler 5 Aralık Cuma akşamı oynanacak Süper Lig mücadelesi olan Galatasaray - Samsunspor maçının yayın bilgilerini araştırıyor. İşte bu kritik karşılaşmanın canlı yayın detayları:

Türkiye Süper Lig karşılaşmaları, yayın haklarını elinde bulunduran platform üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Maç ve Yayın Detayları

Detay Bilgi
Maç Galatasaray - Samsunspor
Organizasyon Türkiye Süper Lig
Tarih 5 Aralık 2025 Cuma (Bugün)
Saat (TSİ) 20.00
Yayın Kanalı beIN Sports 1
Erişim beIN Sports üyeliği gereklidir.

Canlı Maç Yayın Platformları Hakkında Bilgi

Büyük futbol organizasyonlarını izlemek için genellikle şu platformlara üyelik gerekmektedir:

beIN Sports: Türkiye Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer bazı Avrupa liglerinin ana yayıncısıdır. Bu kanaldaki maçları izlemek için beIN Sports üyeliği gereklidir.

S Sport: Premier Lig (İngiltere) ve La Liga (İspanya) gibi büyük liglerin yayın haklarına sahiptir. İzlemek için S Sport üyeliği gereklidir.

Spor Smart: Belirli lig ve turnuva yayınlarını yapmaktadır.

Not: Bugün oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayımlanmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

