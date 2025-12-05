UFC 323 İbo Aslan Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Türk dövüşçü İbo Aslan'ın Polonyalı Iwo Baraniewski ile yapacağı UFC 323 karşılaşması, 7 Aralık 2025 Pazar sabahı Türkiye saatiyle (TSİ) gece yarısından sonra gerçekleşecektir.
Maçın Detayları ve Yayın Bilgileri
|Detay
|Bilgi
|Etkinlik
|UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2
|Karşılaşma
|İbo Aslan – Iwo Baraniewski
|Tarih
|07 Aralık 2025 Pazar (Pazar sabahı erken saatler)
|Saat (TSİ)
|02.00 itibarıyla başlayan Early Prelims serisi içinde yer alması bekleniyor.
|Mekan
|T-Mobile Arena, Las Vegas
|Yayın Kanalı
|S Sport Plus (Türkiye'de canlı ve şifreli yayın)
Kaynak: Haber Merkezi