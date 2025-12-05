GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 05 Aralık 2025 Cuma günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MUSTAFA KONAN

ÇUMRA
16-06-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

ASLAN DOĞAN

ÇAKMAK
02-07-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HANİFE SÖNMEZ

ELENA
01-07-1944

ALİYENLER MEZARLIĞI

YUSUF NAZİK

KONYA
14-12-1945

ALİYENLER MEZARLIĞI

BEKİR BAYRAM

CİHANBEYLİ
04-09-2005

YAZIR MEZARLIĞI

KEMAL TOTU

YAKASİNEK
01-07-1942

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

MUSTAFA OKSOY

KONYA
21-04-1948

ÜÇLER MEZARLIĞI

FATMA KÜÇÜK

ERDOĞDU
03-02-1943

YAZIR MEZARLIĞI

BAHİTTİN ŞİŞMAN

GÜMÜŞHANE
01-09-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

A. AKİF TULUKCU

AKVİRAN
17-11-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AYŞE ERARICI

KEÇİMUHSİNE
20-01-1919

MUSALLA MEZARLIĞI

CEMİL ACAR

KONYA
01-10-1965

ÜÇLER MEZARLIĞI

BEBEK UYANIK


04-12-2025

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

