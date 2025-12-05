Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MUSTAFA KONAN
|
ÇUMRA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
ASLAN DOĞAN
|
ÇAKMAK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HANİFE SÖNMEZ
|
ELENA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
YUSUF NAZİK
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
BEKİR BAYRAM
|
CİHANBEYLİ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
KEMAL TOTU
|
YAKASİNEK
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA OKSOY
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
FATMA KÜÇÜK
|
ERDOĞDU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
BAHİTTİN ŞİŞMAN
|
GÜMÜŞHANE
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
A. AKİF TULUKCU
|
AKVİRAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
AYŞE ERARICI
|
KEÇİMUHSİNE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
CEMİL ACAR
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
BEBEK UYANIK
|
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96